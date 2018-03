Rekord-Olympia-Teilnehmerin Formiga gibt Comeback mit 40

Rekordspielerin Formiga gibt im Alter von 40 Jahren ein überraschendes Comeback in der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft. Trainer Vadao berief die Mittelfeldspielerin zwei Jahre nach ihrem Rücktritt in seinen Kader für die Copa America Femenina, die vom 4. bis 22. April in Chile ausgespielt wird. Formiga ist mit je sechs gespielten Turnieren Rekordteilnehmerin sowohl bei Olympischen Spielen als auch bei Weltmeisterschaften.

(dpa)