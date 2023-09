Nach Unwetter über Urlaubsinsel Chaos am Flughafen auf Mallorca – so berichtet das Fernsehen darüber

Unwetter über Mallorca: Deswegen sind Tausende Passagier am Flughafen in Palma gestrandet. Auch nachdem Sturm und Gewitter vom Sonntag, 27. August, abgezogen waren, dauerte es Tage, bis sich die Lage normalisierte. Der regionale Fernsehsender IB3 Televisió berichtete vor Ort über das Chaos und zeigte die Lage am Airport, wo auch Urlauber aus dem Saarland festhingen. Die meisten Flüge fielen aus.