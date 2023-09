Fotostrecke zum 80. Geburtstag Politiker, Buchautor und Publizist aus dem Saarland – Oskar Lafontaines Leben in 38 Bildern

Der niedersächsische Ministerpräsident Gerhard Schröder (l) und seine spätere Frau Doris Köpf (2.v.l.) posieren am 04.08.1997 gemeinsam mit dem SPD-Vorsitzenden Oskar Lafontaine (r) und dessen Frau Christa Müller vor der Saarschleife für die Fotografen. Der ehemalige SPD-Vorsitzende Oskar Lafontaine hat in seinem neuen Buch schonungslos mit Bundeskanzler Gerhard Schröder und anderen führenden SPD-Politikern abgerechnet. Die Koalition unter Schröder habe das Vertrauen der Wähler «durch einen politischen Richtungswechsel missbraucht», schreibt Lafontaine in dem Buch «Das Herz schlägt links», das die Zeitungen «Welt am Sonntag» und «Welt» in Auszügen vorab veröffentlichen.