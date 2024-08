Ende der Spiele in Frankreich Farbenfrohe Olympia-Schlussfeier in Paris – Fahne geht nach Los Angeles

Mit einem mehrstündiges Show-Spektakel mit dem Einzug der Athleten ins Stade de France in Paris sind am Sonntagabend, 11. August, die Olympischen Spiele zu Ende gegangen. Kurz vor Mittag erlosch das Feuer. Die Fahne mit den fünf Ringen ging an Los Angeles, wo Olympia 2028 stattfindet. Schauspieler Keanu Reeves war einer der zahlreichen Stars des Abends. Er begeisterte mit einer Stuntshow.