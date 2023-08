Fotostrecke Bilder des Tages

23. August, Simbabwe, Kwekwe: Wähler stehen vor einem Wahllokal Schlange zur Stimmabgabe während der Präsidenten- und Parlamentswahl. In Simbabwe haben an diesem Mittwoch die Wahlen begonnen. Präsident Mnangagwa strebt eine zweite und letzte Amtszeit in einem Land an, in dem es in der Vergangenheit immer wieder zu gewaltsamen und umstrittenen Wahlen gekommen ist.