Comedy Wildlife Photography Awards Das sind die lustigsten Tierfotos des Jahres 2023

Das Foto von einem Känguru mit dem Titel „Air Guitar Roo“ des Australiers Jason Moore ist der Gesamtsieger des Comedy Wildlife Photography Awards 2023. Dieses Bild wurde offiziell zum witzigsten Foto der Comedy Wildlife Awards 2023 gewählt. Diese Aufnahme hat auch in der Kategorie „Creatures of the Land“ gewonnen. „Ich fuhr an einer Gruppe von Westlichen Grauen Kängurus vorbei, die auf einem offenen Feld mit schönen gelben Blumen fraßen. Ich hatte meine Kamera dabei und hielt an, um ein paar Fotos zu machen. Plötzlich bemerkte ich, dass dieses Tier eine lustige Pose einnahm - für mich sah es so aus, als würde es auf seiner Luftgitarre üben.“