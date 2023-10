Nominiert für den Deutschen Buchpreis 2023 Diese Bücher hat die SZ-Redaktion rezensiert

Von Kathrin Gärtner

Eine Südtiroler Familie muss sich im Zuge der „Option“ während des Zweiten Weltkrieges zwischen dem faschistischen Italien und dem nationalsozialistischen Deutschen Reich entscheiden und wandert aus.

Der Junge Ludi, Erzähler in „Ein Hund kam in die Küche“, berichtet bildhaft von den letzten Tagen in Marienstadt und vom „Wandern“, wie er es nennt. Auf ihrer Reise muss die Familie Ludis jüngeren Bruder, den körperlich und geistig beeinträchtigten Hanno, in einer Pflegeanstalt lassen, unwissend, in wessen Hände sie ihn geben. Angekommen in der neuen Heimat zieht der Vater in den Krieg und Hanno stirbt an einer Lungenentzündung, wie es von der Pflegeanstalt heißt.

Sepp Mall (Jahrgang 1955), der selbst aus Südtirol stammt, behandelt in seinem Werk die besondere Südtiroler Leidensgeschichte im Zweiten Weltkrieg. Die Menschen mussten sich – wie Ludis Familie – für das Bleiben oder Auswandern entscheiden. Auch thematisiert Mall das Euthanasie-Programm in der NS-Zeit, bei dem beeinträchtigte Personen misshandelt und getötet wurden. Damit greift er zwei schwere Themen auf, die er durch Ludi fast schon kindlich-naiv in einfacher Sprache erzählen lässt und so einen beeindruckenden Kontrast zwischen Themenschwergewichten und sprachlicher Leichtigkeit entstehen lässt. Ludi ist sich – angemessen für sein junges Alter – der Tragweite des Krieges nicht bewusst und hinterfragt diese auch nicht. Der Leser erhält demnach einen authentischen Einblick in das Seelenleben eines Kindes im Zweiten Weltkrieg. Auch wenn die Brutalität des NS-Regimes nur angedeutet wird, geht die Geschichte unter die Haut und beschäftigt den Leser auch über die Lektüre hinaus.

Malls Buch ist ein Werk mit historischem Tiefgang über eine rührende Familiengeschichte, den intensiven Umgang mit Trauer und die Leidensgeschichte einer ganzen Region. Es ist ein wichtiger Roman gegen das Vergessen.

„Ein Hund kam ein Küche“ von Sepp Mall, Leykam Verlag, 192 Seiten, 24,50 Euro.