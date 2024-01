Wetter-Kapriolen Nach dem Glatteis kommt der Schnee ins Saarland

Nach dem Unwetter wegen gefährlichen Glatteises zieht nun Schnee über das Saarland. Dieser sorgte am Donnerstagmorgen, 18. Januar, für erste Behinderungen im Straßenverkehr. Auch Linienbusse waren davon betroffen. Im St. Wendeler Land wurde das Angebot vorübergehend eingestellt. In den Landkreisen Saarlouis sowie Merzig-Wadern kam es besonders in den Höhenlagen zu Problemen. Unfälle wegen des Wetters meldet die Polizei.