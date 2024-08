CrossCode, Lacuna, Supraland und Cube World Von SciFi-Thriller bis Jump’n’Run – diese Videospiele stammen aus dem Saarland

„Supraland: Six Inches Under“ (2022) ist nicht ganz die Fortsetzung des Erfolgshits „Supraland“. Während David Münnich den ersten Teil fast im Alleingang gemacht hatte, sollte am anstehenden zweiten Teil „Supraworld“ ein ganzes Team arbeiten. Um die neuen Entwickler einzuarbeiten, sollten sie eigentlich nur in drei Monaten eine kleine Erweiterung zu „Supraland“ machen; 27 Monate später stand dann ein komplettes eigenes Spiel – mit „hunderten Gags“ und „zwei lustigen Gags“, wie Supra Games verkünden.

„Supraland: Six Inches Under“ ist erhältlich für PC im Epic Games Store, bei Steam oder bei Humble Games. Außerdem ist das Spiel für Nintendo Switch, Playstation 4, Playstation 5, Xbox One und Xbox Series X erschienen.