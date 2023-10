CrossCode, Lacuna, Cube World und mehr Von SciFi-Thriller bis Jump’n’Run – diese Videospiele stammen aus dem Saarland

In „Supraland“ erkunden Spieler in der Rolle eines winzigen Strichmännchens einen buchstäblichen Sandkasten voller Rätsel, Geheimnisse und Kämpfe. Dabei ist das humorvolle Spiel laut den Entwicklern, dem Zwei-Mann-Team von Supragames, vor allem von Klassikern wie „The Legend of Zelda“, „Metroid“ und „Portal“ inspiriert.

„Supraland“ ist erhältlich für PC im Epic Games Store, bei Steam oder bei Humble Games, wo jeweils auch eine kostenlose Demo-Version spielbar ist. Außerdem ist das Spiel für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erschienen.