Fälle, Ermittler und Kurioses Zehn spannende Fakten aus mehr als 50 Jahren Tatort Saarbrücken

6) In Saarbrücken ermittelte der jüngste Tatort-Kommissar.

Kommissar Franz Kappl übernahm 2006 die Nachfolge von Max Palu. Bei Antritt seines Postens als Leiter der Polizeidirektion IV in „Aus der Traum ...“ war er gerade mal 27 Jahre alt. Das passte dem dienstälteren Stefan Deininger, der selbst Chef werden wollte, gar nicht in den Kram, was in den ersten Episoden des Duos für einige Konflikte sorgte. Auch Darsteller Maximilian Brückner selbst war damals 27 Jahre alt. So jung war seitdem nur Alina Levshin, die ebenfalls mit 27 Jahren 2013 ihre Rolle als Polizeipraktikantin Johanna Grewel in Thüringen antrat.

Foto: Von links: Die Kommissare Stefan Deininger (Gregor Weber) und Franz Kappl (Maximilian Brückner) in „Aus der Traum“, dem ersten Tatort-Fall des damals gerade 27 Jahre alten Brückner.