Nabu ruft zur Insektenzählung auf Nach diesen Insekten sollten Sie im Saarland jetzt Ausschau halten

Der Nabu ruft vom 31. Mai bis 9. Juni zur Aktion „Insektensommer“ auf. Die Saarländer und Saarländerinnen sollen eine Stunde lang Insekten in der freien Natur oder in ihrem Garten beobachten und zählen. Das Beobachtungsgebiet sollte jedoch nicht größer als etwa zehn Meter in jede Richtung vom eigenen Standpunkt aus sein. Damit möchte der Nabu herausfinden, wie es den Insekten im Saarland geht. Die Beobachtungen können online oder per App an den Nabu gesendet werden.

Besonders die Feuerwanze, mit ihrer schwarz-roten Färbung, steht dieses Jahr im Mittelpunkt der Zählung. Sie regulieren Gartenschädlinge, indem sie unter anderem Insekten- und Schneckeneier fressen. Nach den folgenden acht Arten sollte ebenfalls verstärkt Ausschau gehalten werden.