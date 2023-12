Verlobt, verheiratet, getrennt Diese Liebespaare aus dem Saarland sorgten 2023 für Schlagzeilen

Doch so überraschend und aufsehenerregend damals die Nachricht von der Liebe zwischen Wörner und Maas kam – so still und zurückhaltend kam das Aus. Seit wann die beiden kein Paar mehr sind, wurde nicht bekannt. Und auch zu den Gründen der Trennung gab es keinerlei Informationen.

In einer Stellungnahme zur Trennung hieß es lediglich: „Wir bitten zu akzeptieren, dass wir aus Gründen der Wahrung unserer Privatsphäre dazu keine weiteren Erklärungen abgeben.“