Pokalsensation, Milliardenförderung, Weltrekorde Das waren die schönsten Meldungen des Jahres im Saarland

Tierischer Fund an der Blies: In der Mastau zwischen Beeden und Schwarzenbach hat ein Homburger Naturfreund mit seiner Kamera zufällig einen Fischotter gefilmt. Die Sichtung ist unter Tierfreunden eine Sensation – das Tier findet sich eigentlich nur in mittel- und ostdeutschen Wasserlandschaften. Der eurasische Fischotter gehört zu den am stärksten bedrohten Säugetierarten Mitteleuropas.