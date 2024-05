Abkühlung bei warmen Temperaturen Das sind alle Freibäder im Saarland – und dann öffnen sie

Merzig

„Das Bad Merzig“ besteht eigentlich aus drei verschiedenen Bädern, die sich jeweils an andere Zielgruppen richten. Bei der „Wasserwelt I“ mit ihrer 90-Meter-Rutsche sollen Sport und Badespaß im Vordergrund stehen. Die „Wasserwelt II“ setzt mit Heilwasser sowie Klang- und Farblichträumen auf Entspannung. Im Naturbad Heilborn können Badegäste in Wasser ohne chemische Zusätze eintauchen. Die Saison startet am Samstag, 18. Mai.

www.dasbadmerzig.de