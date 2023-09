Fauna Diese Fische findet man im Bostalsee

Auch die Schleie bleibt lieber in der Tiefe. Sie mag flache Seen mit schlammigem Untergrund. Sie ist wie der Barsch sehr anpassungsfähig. Dazu kann sie laut des deutschen Angelfischerverbands auch in sauerstoffarmem Wasser überleben. Ab 30 Zentimeter Länge ist die Entnahme aus dem Bostalsee erlaubt. Die Schleie ernährt sich von Insektenlarven, Schnecken oder kleinen Muscheln und von Pflanzen.