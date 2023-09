Mit Horst Steffen ist die SV Elversberg von der Regionalliga in die 2. Bundesliga marschiert. Doch schon zuvor hat die SVE den Sprung in eine höhere Spielklasse versucht. Welchen Trainern dies gelungen ist und mit welchen Trainern es für die SVE eine Liga tiefer ging, sehen Sie in unserer Fotostrecke.