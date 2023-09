Startschuss für Grüne Woche 2023 So sportlich ging es beim 14. Citylauf in Lebach zu

Mehr als 800 Läuferinnen und Läufer beteiligten sich am Freitag, 8. September, beim diesjährigen Citylauf "Running for school" in der Lebacher Innenstadt. Die Veranstaltung, die zusammen vom Geschwister-Scholl-Gymnasium und der Stadt Lebach mittlerweile zum 14. Mal organisiert wird, stellt gleichzeitig die feierliche Eröffnung der "Grünen Woche" dar.