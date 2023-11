Zum Start der Weltklimakonferenz Diese Saarländer fordern Klimaschutz

Winfried Anslinger, Friedens- und Umweltaktivist und Pfarrer a.D., fordert die Bewahrung der Schöpfung:

„Laut Evangelium ist unsere Welt von einem tiefen Sinn umgriffen, der sich dem Verstehen entzieht. „Also hat Gott die Welt geliebt“, heißt es in der Bibel. Das gibt Grund zur Hoffnung über das Sichtbare hinaus und stärkt. Die Krisen unserer Zeit waren mir nie Anlass zu Ängsten, sondern Motivation. Ich hatte eine der ersten PV-Anlagen der Stadt, fuhr schon vor 25 Jahren elektrisch, war an der Gründung vieler Vereine und Initiativen beteiligt. Wir haben es selbst in der Hand, ob Vielfalt und Schönheit sich weiter entwickelt oder die Erde zur Müllhalde wird.“