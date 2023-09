Zahlreiche Besucher haben bei spätsommerlichem Wetter im Hof der Bruch-Brauerei in Saarbrücken Oktoberfest gefeiert. Viele kamen am Samstag, 16. September, entsprechend zünftig mit Trachten ausstaffiert in die Landeshauptstadt. Hier Eindrücke des fröhlichen Beisammenseins.