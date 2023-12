Die besten Bilder Lichtermeer in Saarbrücken – Weihnachtsgarten im DFG eröffnet

Stimmungsvolle Musik, liebevoll dekorierte Stände und überall warme Lichter: Der Deutsch-französische Garten (DFG) in Saarbrücken verwandelt sich am ersten Adventswochenende in den Weihnachtsgarten. Er ist der Nachfolger des Alt-Saarbrücker Weihnachtsmarktes, der ursprünglich rund ums Schloss stattgefunden hat. Seit Freitag, 1. Dezember, strömen die Menschen in den DFG. Hier erste Eindrücke.