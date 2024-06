Bilderstrecke Fotos von der Kommunalwahl: Hier geben die Kandidaten ihre Stimme ab

Gegen 10.15 Uhr herrscht in der Schule am Römerkastell in Dillingen reger Andrang. Die Wählerinnen und Wähler stehen teils Schlange vor der Wahlurne. Auch der parteilose Bürgermeister-Kandidat Thorsten Ewen reiht sich ein, um seine Stimme abzugeben. Wie er sich fühlt? „Toll“, sagt Ewen. Für ihn sei es nicht selbstverständlich, bei der Wahl dabei sein zu dürfen.