Fotostrecke Aus Elversberg in die Welt: Bilder aus dem Leben von Frank Farian

Frank Farian Der Musikproduzent (u.a. "Boney M.", "Milli Vanilli") und frühere Schlagersänger (u.a. "Sie war erst siebzehn") Frank Farian, erhielt am 9. Oktober 1976 in der Dortmunder Westfalenhalle aus den Händen dieser jungen Dame einen Silbernen Löwen von Radio Luxemburg. Frank Farian wurde am 18. Juli 1941 in Kirn (Nahe) geboren.