Polizei sucht Zeugen Wo die Tote aus Schiffweiler im Sinnerbach gefunden wurde und was bisher bekannt ist

Gabriele M. war laut Polizei am 5. September gegen 10 Uhr mit ihrem schwarzen E-Bike, Modell Diamant Zouma Deluxe, in Richtung Neunkirchen unterwegs. Die Frau galt als sehr zuverlässig, aber versäumte an diesem Tag, eines ihrer Enkelkinder um 15 Uhr von der Schule abzuholen. Daher gehen die Ermittler davon aus, dass sie dem Täter zwischen 10 und 14.30 Uhr begegnet ist.