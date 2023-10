Auch Feuerwehr im Einsatz Autofahrer (23) stirbt nach Unfall auf Landstraße bei Oberthal

Nach einem schwerer Verkehrsunfall auf der L134 zwischen Oberthal-Gronig und Nohfelden-Selbach ist in der Nacht auf Samstag, 21. Oktober, ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 23-Jährige starb wenig später im Krankenhaus in St. Wendel. Die Feuerwehr war an der Unglücksstelle, um diese für die Ermittler der Polizei auszuleuchten.