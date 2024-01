Mehrere Explosionen gemeldet Garagenbrand droht sich in Heusweiler-Eiweiler auszubreiten – Feuerwehr im Großeinsatz

Heusweiler-Eiweiler · Großeinsatz am Sonntag: Im Heusweiler Ortsteil Eiweiler wurden den Einsatzkräften am frühen Morgen mehrere Explosionen gemeldet. Mehrere Züge der Feuerwehr sind aktuell vor Ort. Was bisher bekannt ist.

14.01.2024 , 08:02 Uhr

Feuerwehr im Einsatz (Symbolbild) Foto: dpa/Boris Roessler

In Heusweiler-Eiweiler findet aktuell ein Großeinsatz der Feuerwehr statt. Dort wurden der Notrufzentrale gegen 7 Uhr mehrere Explosionen im Umfeld einer Waschanlage gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine in der Nähe liegende Mietgarage in Brand steht. Der Brand droht, laut Führungs- und Lagezentrale der Polizei, auf andere Garagen überzugreifen.