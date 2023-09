Ermittler finden DNA-Spur Fall Gabriele M.: Vorbestrafter Tatverdächtiger wird dem Haftrichter vorgeführt

Die Polizei hat einen Mann im Saarland festgenommen, der unter dem dringenden Tatverdacht steht, an dem Tod von Gabriele M. aus Schiffweiler verantwortlich zu sein. Bei dem Verdächtigen handelt es sich nach Polizeiangaben um einen 61 Jahre alten Mann. Er sei in der Nacht auf Donnerstag, 14. September, gefasst worden. Fahnder trafen ihn in einer Wohnung an.