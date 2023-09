Feuerwehr im Einsatz Küche bei Pizza-Lieferservice in St. Wendel steht in Flammen

Unglück in einem Pizza-Lieferservice in St. Wendel-Oberlinxweiler: Dort hat es am Dienstagabend, 5. September, gebrannt. Drei Beschäftigte retteten sich. Die Feuerwehr war im Einsatz.Unglück in einem Pizza-Lieferservice in St. Wendel-Oberlinxweiler: Dort hat es am Dienstagabend, 5. September, gebrannt. Drei Beschäftigte retteten sich. Die Feuerwehr war im Einsatz.