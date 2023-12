Anwohner melden Schüsse Großaufgebot der Polizei an Heiligabend in Dillingen – 65-Jähriger schießt auf Ex-Partnerin

Dillingen · Einen Großeinsatz der Polizei gab es an Heiligabend in Dillingen. Dort fielen laut mehreren Anwohnern, die den Notruf wählten, Schüsse. Was über die Tat bisher bekannt ist.

25.12.2023 , 08:06 Uhr

Foto: dpa/Oliver Berg