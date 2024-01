Fotostrecke Bilder des Tages

19. Januar, Bayern, München: Von rechts: Bundeskanzler Olaf Scholz, Bayern-Präsident Herbert Hainer und Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sitzen in der Reihe über Heidi Beckenbauer, der Ehefrau von Bayern- und Deutschland-Legende Franz Beckenbauer, Sohn Joel Beckenbauer und Tochter Francesca Beckenbauer in der Allianz Arena in München, Deutschland, Freitag, 19. Januar 2024, während einer Gedenkfeier. Franz Beckenbauer, eine Bayern-Legende als Spieler, Trainer und Präsident, dessen Tod im Alter von 78 Jahren die ganze Fußballwelt bewegt hat, hat einen besonders tiefen Eindruck bei den Bayern hinterlassen, dem Verein, in dem er einen Großteil seiner jahrzehntelangen Karriere verbracht hat.