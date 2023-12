„Ein ganz komisches Gefühl“ Traditionsgeschäft in Kleinblittersdorf schließt nach 74 Jahren für immer

Kleinblittersdorf · Nach 74 Jahren ist Schluss: Das Foto-Studio Schäfer in Kleinblittersdorf macht an diesem Samstag dicht. Maria Schäfer will aber weiter fotografieren.

28.12.2023 , 18:42 Uhr

Das Foto-Studio Schäfer war 74 Jahre lang eine Institution in der Gemeinde Kleinblittersdorf. Foto: Heiko Lehmann

Von Heiko Lehmann

Noch ein letztes Porträtbild und letzte Passfotos – dann war es das. An diesem Samstagmittag sperrt Maria Schäfer zum letzten Mal die Eingangstür zum Foto-Studio Schäfer in Kleinblittersdorf im Saarland ab. „Nach 74 Jahren Familienbetrieb ist das auf der einen Seite ein ganz komisches Gefühl, wenn man weiß, dass es das letzte Mal sein wird. Auf der anderen Seite freue ich mich aber auch sehr auf die Zeit danach. Ich glaube, der richtige Moment ist gekommen“, sagt Maria Schäfer.