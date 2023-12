Traditionsgeschäft verschwindet Foto-Studio Schäfer schließt für immer

Die 65-Jährige genießt mittlerweile auch den Komfort der Digitalisierung, wenn sie fotografiert. „Mein Mann und ich sind mittlerweile in einem Alter, in dem wir mehr Zeit für uns möchten. Fotografieren ist auch meine große Leidenschaft. Wenn man täglich ein Geschäft führt, dann ist das auch Stress und viel Arbeit und die Leidenschaft kommt definitiv zu kurz. Das wollen wir nicht mehr so. Trotzdem sind wir noch für unsere Kunden da“, sagt Maria Schäfer. Das Foto-Studio schließt für immer, aber Maria Schäfer wird weiter fotografieren – aus Leidenschaft und für die Kunden. Über Terminabsprachen sind Passfotos, Porträtfotos oder Event-Fotografien immer noch möglich. „Ich bin so an keine festen Zeiten gebunden und kann die Termine so legen, wie es gerade passt. Das Foto-Studio Schäfer schließt, aber ganz aus der Welt bin ich nicht“, sagt Maria Schäfer.