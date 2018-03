Fortuna verpflichtet Raman fest

Raman unterschrieb nun einen Vertrag bis 2022 beim Zweitliga-Spitzenreiter. "Ich habe mich hier von meinem ersten Tag an unglaublich wohlgefühlt. Das lag an der Mannschaft, die mich hervorragend aufgenommen hat, an den Menschen im Verein und vor allem an unseren tollen Fans. Ich bin all den Leuten dafür sehr dankbar und freue mich, auch die nächsten Jahre ein Teil der Fortuna zu sein", sagte der 23 Jahre alte Offensivspieler.

Auch Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel freute sich über die langfristige Verpflichtung. "Ihm ist es gelungen, sich schnell ins Team zu integrieren und unsere Offensive mit seiner Schnelligkeit, seinem unbändigen Willen und letztendlich auch mit elf Scorerpunkten zu bereichern. Auch wenn er bereits ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft ist, hat er nach wie vor noch großes Entwicklungspotenzial", sagte Funkel.

Raman wurde im Sommer von Standard Lüttich ausgeliehen und absolvierte bislang 21 Partien in der 2. Bundesliga. Dabei erzielte er neun Treffer und bereitete zwei weitere vor. Außerdem kam Raman in der 2. Runde des DFB-Pokals gegen Borussia Mönchengladbach zum Einsatz.

(areh)