Nach Informationen unserer Redaktion lehnte es Fortuna ab, sofort mit Funkel zu verlängern. Der Verein wollte zunächst die Entwicklung der Mannschaft in den ersten Wochen der Rückrunde abwarten. Funkel wertete das als Misstrauensvotum. Unter tränen sagte er im Trainingslager in Marbella: „Ich werde nie wieder so eine tolle Mannschaft wie die jetzige trainieren.“

Mehr in Kürze.

(sef)