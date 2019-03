Die Deutsche Fußball-Liga (DFL) hat die Spieltage 29 bis 34 der Fußball-Bundesliga terminiert. Das Top-Spiel gegen den FC Bayern München steigt demnach am Sonntag, dem 14. April (15.30 Uhr). Im Hinspiel hatten die Düsseldorfer sensationell einen Punkt geholt. Fortuna-Angreifer Dodi Lukebakio erzielte alle drei Treffer beim 3:3 gegen den Rekordmeister.

Am 30. Spieltag geht es für den Aufsteiger nach Mainz. Eine woche später gastiert Werder Bremen in die Düsseldorfer Arena. Beide Partien finden an einem Samstag statt. Das Duell mit dem SC Freiburg findet am Sonntag, 5. Mai, statt.

An den letzten beiden Spieltagen der Saison – Fortuna trifft auswärts auf Borussia Dortmund (11. Mai) und empfängt in der heimischen Arena Hannover 96 (18. Mai) – werden alle Bundesliga-Spiele bekanntlich samstags um 15:30 Uhr ausgetragen.

Die Spiele im Überblick:

29. Spieltag, So., 14.04, 15:30 Uhr: Fortuna - Bayern

30. Spieltag, Sa., 20.04, 15:30 Uhr: Mainz - Fortuna

31. Spieltag, Sa., 27.04, 15:30 Uhr: Fortuna - Bremen

32. Spieltag, So., 05.05, 15:30 Uhr: Freiburg - Fortuna

33. Spieltag, Sa., 11.05, 15:30 Uhr: Dortmund - Fortuna

34. Spieltag, Sa., 18.05, 15:30 Uhr: Fortuna - Hannover

