Wer am vergangenen Samstagabend am Flinger Broich vorbeikam, wird sich wahrscheinlich gewundert haben. Beide Senioren-Mannschaften der Fortuna hatten ihre Meisterschaftsspiele verloren, und man hätte dem regnerischen und windigem Wetter angepasst eher eine gedrückte Stimmung in der Heimat des Vereins aus Flingern vermutet.

Doch zumindest in der Bar 95 sah das völlig anders aus. Dort feierte bei Musik und Disco-Beleuchtung die Fan-Gruppe aus Block 33 bis 35 in der Merkur Spiel-Arena. Koni Käffges-Rosse und ihr Freund Andreas Känning aus ihrem Kreis hatten eingeladen, um ein ganz besonderes Jubiläum mit ihnen zu feiern. Die beiden besuchen seit nunmehr 40 Jahren so viele Heimspiele ihres Lieblingsvereins Fortuna wie möglich und versuchen auch solange schon, ihre „Lieblinge“ auf deren Auswärtsfahrten zu begleiten.

„Mein erstes Fortunaspiel habe ich als Siebenjähriger auf dem Schoss meines Vaters sitzend erlebt“, erinnerte sich Andreas, der wie Koni aus Heerdt stammt und seine spätere Begleiterin tatsächlich seit Kindergarten-Tagen auf der Heerdter Landstraße kennt. „Wir sind zusammen auch in eine Klasse der Heinrich-Heine-Grundschule gegangen, und ich habe ihr so viel von meinem tollen ersten Erlebnis im Rheinstadion erzählt, dass sie unbedingt mitgehen wollte“, weiß Andreas noch. Das geschah dann ausgerechnet an jenem unvergessenen 9.12.1978. „Andreas und ich haben in der Schule Laub zusammengefegt und haben dafür jeweils vom Hausmeister ein paar Groschen bekommen. So konnten wir uns das Geld für die Schülerkarten zum Spiel Fortuna gegen Bayern München zusammenkratzen“, erzählt Koni.

Dass dann ausgerechnet dieses legendäre Spiel mit dem 7:1 für ihre Rot-Weißen ihr erstes gemeinsames Spiel wurde, machte die Sache wohl endgültig unvergessen. „Und dass mein damaliger Lieblingsspieler und Schwarm Klaus Allofs bereits nach einer Minute ein Tor schoss, und es insgesamt auf zwei Treffer und zwei Vorlagen brachte, war für mich das Höchste“, fügte sie leicht verlegen noch an. Kein Zufall also, dass sie ihre lang dauernde Fortna-Begeisterung genau 40 Jahre nach deren gemeinsamen bEginn feiern. Die beiden, die übrigens im sonstigen Leben nie ein Paar waren, erlebten in ihren Jahren mit Fortuna unzählige kleine und große Geschichten, von denen sie begeistert und begeisternd erzählen können.

„Ich habe gezählt. Ich habe in dem Zeitraum 812 Eintrittskarten gesammelt“, hat Andreas seine Besuche bei Spielen gezählt. „Ich habe ein paar weniger, weil ich in den 40 Jahren drei Kinder bekommen habe“, ergänzt seine Fortuna-Partnerin, die sich noch erinnert, hochschwanger Spiele der Flingerner besucht zu haben. Unvergessen ist ihnen eine frühe Partie beim Bayer Uerdingen geblieben. „Wir sind, weil wir kein Geld hatten, mit dem Fahrrad gefahren. Aber dann hieß es, wie ohne Eintrittskarte in die Grotenburg zu kommen?. Wir sind dann durch den Notausgang des Affenhauses im benachbarten Zoo geschlichen und haben die Partie hoch oben auf den Bäumen sitzend angeschaut.“

Dabei darf dann ihr „Schalke-Abenteuer“ nicht fehlen. Andreas hatte einen Fuß in Gips und war auf Gehhilfen angewiesen. Auf der Rückfahrt mit der Bundesbahn blieb der Zug in Duisburg stehen. Für ihn kam das notwendige schnelle Umsteigen in eine S-Bahn wegen seines Gipses nicht in Frage. Also ging es eine Stunde später versteckt unter einem Sitz mit einem ICE weiter bis Düsseldorf-Wehrhahn. Von dort zu Fuß in die Altstadt und mit den letzten 2.50 DM zwei Bier in der Zwiebel.Und dann humpelnd zurück nach Heerdt. „Was macht man nicht alles für seinen Lieblingsverein“, bekennt Andreas dazu. Mit Blick auf ihre mit Altbier und Fortuna-Brötchen feiernden gut gelaunten Freunde fügt Koni noch an: „Warum sollen wir wegen eines eventuellen Abstiegs der Fortuna Trübsal blasen? Liebe kennt bekanntlich keine Liga!“