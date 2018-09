Fortuna beweist spielerische Erstligatauglichkeit

Trainer Friedhelm Funkel gelang es, eine auf dem Papier defensiv klingende Formation so ausgewogen agieren zu lassen, dass eine perfekte Mischung aus Stabilität und offensiver Durchschlagskraft entstand. Mit etwas mehr Glück wäre so auch ein Auswärtssieg drin gewesen.

Sollte es gelingen, diese mannschaftliche Geschlossenheit auch in den kommenden Wochen und Monaten auf den Platz zu bringen, ist diese Truppe in jedem Fall in der Lage, Ergebnisse zu liefern und im Kampf um den Klassenerhalt zu bestehen.