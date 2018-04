Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Fink hatte am Montag wegen der Beschwerden das Training abbrechen müssen und die Einheit am Dienstag verpasst. Nun gab es die Diagnose.

Fortuna nannte keine Details, wie lange Fink fehlen wird. Am Sonntag im Auswärtsspiel beim 1. FC Heidenheim und in der Woche darauf im Spitzenspiel gegen den FC Ingolstadt dürfte Fink Fortuna-Trainer Friedhelm Funkel aber wohl kaum zur Verfügung stehen.

(areh)