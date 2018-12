später lesen Kommentar zur Fortuna-Niederlage Rückschritt im Kampf um den Klassenerhalt Teilen

Wenn Fortuna Düsseldorf in der Bundesliga bleiben will, muss sie in nahezu jedem Spiel an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit herankommen. Beim enttäuschenden 1:3 in Bremen gelang ihr das nicht. Ein Kommentar.