Der Kampf ums Tor der Fortuna bleibt spannend

Das letzte Testspiel ist absolviert, die Karten sind gemischt. In den meisten Fällen scheint auch klar, welche davon Fortunas Trainer Friedhelm Funkel für das DFB-Pokalspiel bei Rot-Weiß Koblenz am Sonntag (15.30 Uhr) ausspielen wird – doch bei einer der wichtigsten ist seine Entscheidung völlig offen.

Tor Auch nach mehr als sechs Wochen Vorbereitung gibt es keinen Sieger im Wettkampf um den Kasten. Michael Rensing, bis zu seinem Rippenbruch im Sommer 2017 die klare Nummer eins, kann ebenso viele Argumente für sich verbuchen wie Raphael Wolf, der nach „Renses“ Verletzung maßgeblich am Aufstieg beteiligt war. Für Rensing spricht die noch größere Erfahrung und Konstanz, für Wolf die Qualität, noch mehr vermeintlich „unhaltbare“ Bälle zu entschärfen. Wer am Sonntag in Koblenz spielt, wird wohl auch in der Bundesliga im Kasten stehen.

Abwehr Kaan Ayhan und Andre Hoffmann sind in der Innenverteidigung ebenso gesetzt wie Niko Gießelmann links, der dort das Duell mit Zugang Diego Contento gewonnen hat. Auf der rechten Seite der Viererkette ist das Rennen noch offen, möglicherweise mit leichten Vorteilen für „Platzhirsch“ Jean Zimmer im Vergleich mit Matthias Zimmermann.

Mittelfeld Hier hängt die Besetzung von zwei Fragen ab: Setzt Funkel auf ein 4-4-2- oder auf ein 4-2-3-1-System? Und wählt er gegen den Fünftligisten Koblenz eine offensivere Variante als für die Liga? Da der Pokal-Gastgeber tief in der Deckung stehen wird, muss der Coach wohl eine Formation wählen, die einen solchen Riegel am ehesten knacken kann. Sprich: mit zwei offensiven Außen. Benito Raman wird über links angreifen. Da Takashi Usami konditionell noch aufholen muss, streiten sich Davor Lovren und Dodi Lukebakio um den Platz vorn rechts. Neben dem gesetzten Marcel Sobottka wird in der Liga wohl Alfredo Morales spielen, am Sonntag jedoch eher der offensivere Kevin Stöger.

Angriff Rouwen Hennings und Zugang Marvin Ducksch haben in der Vorbereitung bewiesen, dass sie gut harmonieren. Beide haben sich auch Vorteile gegenüber Kenan Karaman erspielt und damit für Koblenz die besten Chancen. Ein Fingerzeig für die Bundesliga ist das freilich noch nicht, da Funkel gegen die stärksten Gegner auch auf einen Stürmer reduzieren kann.

Startelf-Tipp für Koblenz Rensing – Zimmer, Ayhan, Hoffmann, Gießelmann – Lukebakio, Sobottka, Stöger, Raman – Ducksch, Hennings.