Die Ergebnisse mit der Mannschaft sind noch ausbaufähig, individuell aber läuft es für Fortunas Verteidiger Matthias Zimmermann - auf und neben dem Platz. Der Defensivmann hat nun seine Freundin Lea geheiratet. Im sozialen Netzwerk Instagram posteten die beiden frisch Verheirateten jeweils ein Foto nach der Trauung: Er trägt einen schwarzen Zweireiher, sie ein schlichtes weißes Kleid, in der Hand hält sie den Brautstrauß. Die Bilder der beiden unterscheiden sich aber. Sie wählte die Variante klassisch: Braut und Bräutigam schauen sich verliebt in die Augen und halten Händchen. Er wählte die Variante „frech“: Zimmermann macht auf dem Bild ein Jubelgesicht, seine Frau küsst ihm auf die Wange. Geschossen wurden die Bilder im Düsseldorfer Rathaus. „Danke für die lieben Nachrichten, die uns erreicht haben. Bin immer noch sprachlos“, lässt Lea ihre Follower wissen. „All of me loves all of you #mrandmrszimmermann #08122018 steht unter dem Bild von Matthias Zimmermann. Die Ziffern stehen für das Datum der Trauung.

Die Flitterwochen muss das Paar allerdings verschieben. Am Samstag empfängt Fortuna in der Fußball-Bundesliga den SC Freiburg, der am vergangenen Spieltag 3:0 gegen RB Leipzig gewann. Fortuna ist gewarnt. Die Freibruger stellten in dieser Saison auch schon Borussia Mönchengladbach und Bayern München ein Beinchen. Fortuna steht vor dem Duell auf dem letzten Tabellenplatz und steckt mitten im Abstiegskampf, Freiburg ist Zwölfter. Matthias Zimmermann stand in dieser Saison bislang in (mit einer Ausnahme) jedem Ligaspiel der Fortuna die vollen 90 Minuten auf dem Platz. Ein Tor und drei Vorlagen erzielte er bislang. Zimmermann gehört damit zu den Stützen von Trainer Friedhelm Funkel.

Übrigens: Im Sitz der Düsseldorfer Stadtverwaltung hat vor wenigen Wochen schon ein anderer Fortune geheiratet. Auch Jean Zimmer machte die Heirat mit seiner Frau Sara Magdalena bei Instagram öffentlich.

(sef)