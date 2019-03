ÖFB-Trainer Franco Foda hat den 25-Jährigen nachnominiert, nachdem Augsburgs Michael Gregoritsch aufgrund eines grippalen Infekts für die kommenden EM-Qualifikationsspiele gegen Polen (Donnerstag, 20.45 Uhr) und in Israel (Sonntag, 18 Uhr) absagen musste. Für Stöger, der in der laufenden Bundesliga-Saison 20 Mal in der Bundesliga und dem DFB-Pokal für Düsseldorf zum Einsatz kam (ein Tor, acht Assists), ist es die erste Einberufung zur A-Nationalmannschaft.

Neben Stöger sind die Fortunen Marcin Kaminski (Polen), Takashi Usami (Japan), Kaan Ayhan (Türkei) und Dodi Lukebakio (Belgien U21) in den nächsten Tagen mit ihren Nationalmannschaften unterwegs.

(ako)