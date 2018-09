Karaman sagt Länderspielreise ab

Kenan Karaman will sich nach seinem Wechsel zu Fortuna Düsseldorf ganz auf seinen neuen Arbeitgeber konzentrieren und verzichtet deshalb auf die anstehenden Länderspiele mit der Türkei. Der türkische Nationaltrainer Mircea Lucescu hatte den 24-Jährigen in den Kader für das Nations-League B-Spiel der Türkei am Freitag gegen Russland in Trabzon und am Montag gegen Schweden in Solna eingeladen. Doch der gebürtige Stuttgarter mit türkischen Wurzeln sagte ab, ihm ist derzeit wichtiger, sich bei den Rot-Weißen zu etablieren.

Fortunas Chef-Coach Friedhelm Funkel meinte zu Karamans Entschluss: „Kenan wollte bei uns bleiben, und das finde ich auch gut so.“ Karaman war vor der Saison von Hannover 96 nach Düsseldorf gewechselt und hatte einen Vertrag bis 2021 unterschrieben. Er hatte sich ausgerechnet, unter Funkel mehr Einsätze zu bekommen. Doch beim Bundesligaaufsteiger hat er in Marvin Ducksch und Rouwen Hennings starke Konkurrenz und steht derzeit nur in zweiter Reihe. An den ersten beiden Spieltagen stand Karaman nicht in Fortunas erster Elf: Im Heimspiel gegen den FC Augsburg wurde Karaman der 67. Minute für Kevin Stöger eingewechselt, beim 1:1 am zweiten Spieltag bei RB Leipzig schickte ihn Funkel erst in der Nachspielzeit für Ducksch aufs Feld, um noch ein paar Sekunden von der Uhr zu nehmen.

Karaman spielte bisher 21 mal für Jugendmannschaften des türkischen Fußballverbands. Am 9. November 2017 gab Karaman sein Debüt für den A-Kader der Türkei, als er bei der 0:2-Niederlage des Freundschaftsspiels in Rumänien in der 64. Spielminute für Hakan Çalhanoğlu eingewechselt worden war.

Im Gegensatz zu Karaman ist Fortunas Innenverteidiger Kaan Ayhan in den Partien gegen Russland und in Schweden dabei. Und auch Fortunas Pole Marcin Kaminski ist am Wochenende unterwegs. Er nahm die Einladung seines Coaches Jerzy Brzeczek an und trifft am Freitag mit seinem Team in Bologna auf Italien und am Dienstag in Breslau auf Irland.

Davor Lovren und U23-Stürmer Karlo Majic wurden in Kroatiens U20-Auswahl berufen. Sie treffen Cakovec sowohl am Donnerstag als auch am Freitag auf Russlands U20. Für U23-Akteur Muhayer Oktay geht es zur türkischen U21-Nationalmannschaft, die am Freitag in Istanbul gegen Zypern U21 und am Dienstag in Helsingborg gegen Schweden spielt.