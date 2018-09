Zimmer zeigt sich mit seiner Verlobten

Fortunas Außen Jean Zimmer hat das länderspielfreie Wochenende und die beiden trainingsfreien Tage zum Fotoshooting mit seiner Verlobten Sara Magdalena genutzt. Sie postete bei Instagram ein romantisches Bild mit ihrem Verlobten unter der Überschrift „I love you to the moon and back“, das nach wenigen Stunden mehr als 8000 Likes hatte.

In der vergangenen Woche hatte Zimmer ein Foto veröffentlicht, das zeigt, wie er bei Kerzenschein und Sekt um die Hand seiner Freundin anhält. Dabei hält er ihre Hand mit dem Verlobungsring in die Kamera. Sie verbirgt ihre andere Hand währenddessen ungläubig vor das Gesicht und lächelt. Im Hintergrund waren ein Kamin und davor ein Tablett mit weißen Kerzen sowie zwei Gläser, eine Flasche Sekt und eine rote Ringschatulle zu sehen. „Verlobt, sie hat ja gesagt“, schrieb Zimmer zu dem Foto.

Ebenso romantisch kommt nun das neue Foto des Paares daher. Vor einem weißen Vorhang, der in einem herbstlichen Garten aufgestellt ist, ist das Paar in inniger Umarmung zu sehen. Sie teilte das Bild mit den Hashtags „meinverlobter“ und „klingtimmernochkomisch“. Eine Leserin empfiehlt: „Vielleicht solltest du dich schon mal an das Wort Ehefrau und Ehemann gewöhnen. Das klingt noch komischer.“ Ein anderer empfiehlt: „Man kann ja immer noch "mein Freund" sagen, hat sich ja nichts dran geändert.“ Sara Magdalena meint dazu: „Ja, ich sag deshalb einfach immer „mein Partner“. Das passt ja immer. Bzw oft ist es halt echt noch „Freund“- ist halt so drin.“

Ab Montagmittag steht bei Jean Zimmer wieder der Fußball im Mittelpunkt, denn dann geht es mit der Vorbereitung auf das Hoffenheim-Spiel weiter.