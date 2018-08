Ist der Boykott der Fortuna-Fans beim Bundesligaspiel in Leipzig sinnvoll?

Ja

Der Boykott ist aus Sicht der aktiven Fans einfach konsequent. Es protestieren diejenigen Anhänger, die seit Jahrzehnten ihrem Verein durch die Republik folgen und den Wandel hin zum total durchkommerzialisierten Fußball hautnah erlebt haben. Für sie ist der Verein aus Leipzig die klubgewordene Entfremdung vom mündigen Fan. Kritische Meinungen und echte Teilhabe am Vereinsleben sind dort nicht erwünscht. Stattdessen sollen Kunden brav Applaus spenden und am nächsten Kiosk doch bitte eines der blau-silbernen koffeinhaltigen Getränke kaufen.

Zu dieser Art Kundschaft wollen viele Fans aber eben nicht gehören. Sie gönnen RB keinen Cent ihres ersparten Geldes und verzichten deshalb auf den Kauf einer Eintrittskarte. Es ist ihre Art zu sagen: Jetzt ist Schluss, ab diesem Punkt wenden wir uns endgültig ab. Dass dieser Einnahmeverlust den Vereinsoffiziellen bestimmt keine schlaflosen Nächte bereitet, ist den Anhängern durchaus bewusst. Doch in einer Gesellschaft, die in der jüngeren Vergangenheit so häufig danach lechzt, dass Menschen für ihre Werte kämpfen, geben die Fortuna-Fans ein gutes Beispiel ab. Sie protestieren, ganz ohne Gewalt, für ihre Vorstellung vom Gemeinschaftsgut Fußball.

Patrick Scherer

Nein

Nennen wir es doch am besten beim Wort: Der Beschluss einiger Fan-Organisationen Fortunas, das Bundesligaspiel in Leipzig zu boykottieren, ist Kinderkram. Nicht etwa, weil der Protest gegen die Überkommerzialisierung des Fußballs, für die das Projekt in Sachsen steht wie keine zweite Erscheinung, nicht wichtig wäre. Gerade weil die Fußballfans Stellung beziehen müssen gegen Auswüchse des Geschäfts, ist ein Boykott das völlig falsche Mittel. Dies vor allem, weil niemand außer den Ultras und deren Umfeld überhaupt bemerken wird, dass da jemand protestiert. Für die breite Öffentlichkeit wird es nur einen äußerst spärlich gefüllten Gästeblock geben, die Hintergründe dazu werden über die Stadtgrenzen hinaus unbekannt bleiben – und deutschlandweit auch kaum jemanden interessieren. Das richtige Mittel wäre, sich gerade in Richtung Leipzig in Scharen aufzumachen und diesem Symbol für Kommerz und all seinen Befürwortern zu demonstrieren, wozu ein Traditionsverein imstande ist. 5000 Fortuna-Anhänger, die ihr Team lautstark anfeuern und selbst bei eventuell negativem Spielverlauf feiern, die obendrein deutlichst mit – natürlich in juristisch vertretbarem Rahmen – Transparenten und Sprechchören kundtun, warum sie das Projekt Leipzig für den falschen Weg halten: Das wäre wirklich ein Protest, der Beachtung fände. Der Boykott, der einen Riesenkonzern wie Red Bull treffen wird wie einen Mammutbaum, an dem sich ein Rehkitz reibt, ist es ganz sicher nicht.

Bernd Jolitz