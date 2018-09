Fortunas U23 schockt den Favoriten

Das gab es bei Spielen von Fortunas U23 in der Fußball-Regionalliga West schon lange nicht mehr. Die Zuschauer im Paul-Janes-Stadion honorierten die couragierte und starke Leistung der Spieler, erhoben sich von den Sitzen und feuerten die Akteure auf dem Feld in den Schlussminuten lautstark an, um den knappen 2:1-Vorsprung gegen den großen Favoriten Viktoria Köln über die Zeit zu retten. Die Kölner warfen alles nach vorne, doch gefährlich wurde es für den Kasten von Jannick Theißen nicht mehr, so dass die Fortuna einen verdienten Sieg einfuhr.

„Wir wollten den Gegner nicht ins Spiel kommen lassen, wollten eklig sein. Das haben wir auch von vorne bis hinten durchgezogen“, sagte Innenverteidiger Leander Goralski freudestrahlend. In der Tat lieferten die Gastgeber von Beginn an eine konzentrierte Leistung ab, arbeiteten viel gegen den Ball und versuchten, den Spielaufbau der Kölner tief in deren Hälfte zu unterbinden. Weil dies über weite Strecken gut gelang, gab es zunächst kaum Tormöglichkeiten. Eine der ersten nutzte Dario Bezerra Ehret zur Führung, nachdem Dustin Willms am Boden liegend das Leder behauptete und ablegte (35.).

Eine Nachlässigkeit leistete sich die Fortuna in der ersten Halbzeit, und die wurde prompt bestraft. In der Nachspielzeit stand Felix Backszat am langen Pfosten frei. Der ließ sich nicht lange bitten und traf mit einer schönen Direktabnahme in den Winkel. „Ein Gegentor zu diesem Zeitpunkt kann ein psychologischer Knacks sein“, sagte Fortunas Trainer Nico Michaty. Doch er nutzte mit seiner Mannschaft die Halbzeitpause optimal, um genau so weiterzumachen, wie das Spiel auch begonnen wurde. Und sein Team setzte das Besprochene sofort um: Der 1,73 Meter kleine Kaito Miyake wurde von Rechtsverteidiger Moritz Montag bedient und köpfte keine Minute nach Wiederbeginn zur neuerlichen Führung ein.

„Es war wichtig, dass wir nach diesem Tor weiter nach vorne gespielt und uns nicht zurückgezogen haben. Das war eine Topleistung der ganzen Mannschaft“, sagte Michaty.