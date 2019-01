Matthias Zimmermann Der frühere Stuttgarter war von Anfang an voll da. So manchem Verantwortlichen beim VfB müssten im Grunde die Schweißtropfen auf der Stirn stehen, wenn sie die fast durchgängig starken Leistungen des vielseitigen 26-Jährigen sehen, den sie im Sommer ohne Not ziehen ließen. Für Fortuna ist Zimmermann, der früher auch das Trikot der Gladbacher Borussia trug, ein absoluter Glücksfall, der sowohl als Rechtsverteidiger wie auf der Sechserposition einsetzbar ist.⇥Note 2

Jean Zimmer Seine stärksten Momente hatte der Blondschopf im Schlussspurt der Hinrunde, als er unter anderem ein Traumtor beim 2:1-Sensationssieg über den bis dahin ungeschlagenen Spitzenreiter Borussia Dortmund erzielte. Zu Saisonbeginn deutete er diese Qualitäten noch längst nicht so stark an, doch inzwischen drängt sich Zimmer auf der rechten Seite offensiv wie defensiv auf.⇥Note 3+

Marcel Sobottka In der ersten Saisonphase lief der gebürtige Gelsenkirchener sogar als Kapitän auf und demonstrierte auch auf dem Platz schnell, dass er eine große Rolle im Konzept von Trainer Friedhelm Funkel spielt. Eine Reizung der Patellasehne warf ihn zwar mehrere Wochen lang zurück, doch im Jahres-Endspurt zeigte der 25-Jährige seine Comeback-Stärken eindrucksvoll. Auch in der Ersten Liga eine feste Größe bei Fortuna und überhaupt nicht wegzudenken.⇥Note 2-

Adam Bodzek Von manchem Beobachter schon abgeschrieben, wies der Routinier immer wieder seinen Wert für den Bundesliga-Aufsteiger nach. Zuverlässig auf seinem Stammplatz im zentralen defensiven Mittelfeld, aber auch wertvolle Ergänzung der Abwehrkette, wenn Funkel mit drei Innenverteidigern spielen ließ. Auch mit seinen 33 Jahren gehört der Vizekapitän noch lange nicht zum alten Eisen.⇥Note 3+

Alfredo Morales Im Sommer vom Zweitligisten FC Ingolstadt gekommen, schien sich der 28-Jährige blitzschnell in der Düsseldorfer Startelf zu etablieren. Beim bemerkenswerten 1:1 in Leipzig zum Beispiel gehörte der „Sechser“ zu den auffälligsten Akteuren, nicht zuletzt aufgrund seiner Lauf- und Kampfstärke. Doch die 0:3-Niederlage in Gladbach, bei der er gemeinsam mit Kaan Ayhan einen Gegentreffer verschuldete, bedeutete einen Wendepunkt zum Negativen. Fortan spielte der US-Nationalspieler kaum noch eine Rolle und muss sich nun in der Rückrunde neu beweisen.⇥Note 4

Oliver Fink Der Kapitän ist ein absolutes Phänomen. Von einer Verletzungsserie arg beeinträchtigt, konnte er erst am zwölften Spieltag beim 3:3 in München erstmals von Beginn an auflaufen. Von einem kleinen Tief beim 1:3 in Bremen abgesehen trumpfte der 36-Jährige fortan so auf, als habe er nie gefehlt. Höhepunkt war sein Siegtreffer zum 1:0 in Hannover.⇥Note 2

Kevin Stöger Beim 2:1 gegen Dortmund stellte der Ex-Bochumer mit 13,645 gelaufenen Kilometern einen ligaweiten Saisonrekord auf. Auch in seinen übrigen Einsätzen lief der Österreicher alles in Grund und Boden, wurde zudem spielerisch immer stärker. In der Form der jüngsten Wochen kann der 25-Jährige ein ganz wichtiger Mann im Kampf um den Klassenerhalt werden.⇥Note 3+

Aymen Barkok Der frühere Frankfurter ist einer der großen Pechvögel im Fortuna-Kader. Das Talent kam im Sommer schon angeschlagen nach Düsseldorf, zog sich dann nach nur 56 Bundesliga- und 90 Regionalliga-Minuten erneut eine Verletzung zu. Die Hoffnungen des 20-Jährigen liegen auf der Rückserie.⇥Keine Note

