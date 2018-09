später lesen Fortunas Stürmer Rouwen Hennings „Ich mag das Spiel gegen Abwehrschränke“ FOTO: Falk Janning FOTO: Falk Janning Teilen

Rouwen Hennings stand in beiden Bundesligapartien in Fortunas Startelf. In der Länderspielpause spricht er über den Saisonstart, das Zusammenspiel mit Marvin Ducksch und das mögliche Duell mit Ex-Fortune Kevin Akpoguma. Von Patrick Scherer