Nach Angaben des Vereins spielt Fortuna in einem 4-4-2. Abwehrchef Kaan Ayhan kehrt in die Zentrale der Viererkette zurück, nachdem er zuletzt in drei Spielen pausieren musste.

Benito Raman rückt ebenfalls mal wieder in die Startelf und soll die linke Seite beackern. Auch Rouwen Hennings spielt von Beginn an in der Sturmspitze. Sein Partner wird nicht etwa Dodi Lukebakio heißen, sondern Kenan Karaman. Der türkische Nationalspieler feiert somit sein Startelf-Debüt für die Düsseldorfer in der Bundesliga. Das ist auch ein Zeichen an Rekord-Einkauf Marvin Ducksch, der mal wieder nur auf der Bank sitzt.

Fortuna will gegen Freiburg die letzte Englische Woche mit einem Sieg einläuten. Gegen Freiburg, Dortmund und in Hannover hat Düsseldorf noch drei Gelegenheiten, den Blick auf die Tabelle zu Weihnachten angenehmer zu gestalten. Mit gerade mal neun Punkten ist Fortuna Letzter, doch der Rückstand aufs rettende Ufer beträgt dennoch nur zwei Zähler. „Wir wollen so viele Punkte wie möglich aus den drei Spielen holen“, sagte Funkel.