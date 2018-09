später lesen Ab 15.30 Uhr im Live-Ticker Fortuna gastiert bei RB Leipzig FOTO: RP Online / Falk Janning FOTO: RP Online / Falk Janning Teilen

Fortuna Düsseldorf tritt am zweiten Bundesliga-Spieltag in Leipzig an. Beide Teams starteten mit einer Niederlage in die Saison. In unserem Live-Ticker verpassen Sie nichts.